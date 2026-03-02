FCK trifft Lieberknecht-Entscheidung

Der 1. FC Kaiserslautern hält wohl vorerst an Torsten Lieberknecht fest. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Cheftrainer des Zweitligisten derzeit nicht zur Disposition. Stattdessen sitze der 52-Jährige „weiter fest im Sattel“. Die Roten Teufel kassierten am Samstag eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt inzwischen acht Punkte.

Laut der ‚Bild‘ möchten die FCK-Bosse aber keine Trainer-Diskussionen führen, sondern sehen die Schuld vielmehr bei den Leistungen der Schiedsrichter und fühlen sich in den vergangenen Wochen bei 50:50-Entscheidungen benachteiligt. Lieberknecht sah gegen Paderborn wegen zu heftigen Reklamierens die Gelb-Rote Karte.