Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

FCK trifft Lieberknecht-Entscheidung

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Torsten Lieberknecht in FCK-Jacke @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern hält wohl vorerst an Torsten Lieberknecht fest. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Cheftrainer des Zweitligisten derzeit nicht zur Disposition. Stattdessen sitze der 52-Jährige „weiter fest im Sattel“. Die Roten Teufel kassierten am Samstag eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt inzwischen acht Punkte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ möchten die FCK-Bosse aber keine Trainer-Diskussionen führen, sondern sehen die Schuld vielmehr bei den Leistungen der Schiedsrichter und fühlen sich in den vergangenen Wochen bei 50:50-Entscheidungen benachteiligt. Lieberknecht sah gegen Paderborn wegen zu heftigen Reklamierens die Gelb-Rote Karte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Kaiserslautern
Torsten Lieberknecht

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Torsten Lieberknecht Torsten Lieberknecht
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert