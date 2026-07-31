BVB: Die Hintergründe zum Yamamoto-Deal

Ingo Preuß hat die Hintergründe der Verpflichtung von Takato Yamamoto (18) erläutert. Der Sportliche Leiter von Borussia Dortmunds Zweitvertretung sagt gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Das lief über unsere Scouting-Abteilung. Einer unserer Scouts hat sich im November vergangenen Jahres das U19-Nationen-Turnier in Wales angeschaut, bei dem uns Takato aufgefallen ist. Wir haben ihn anschließend gemeinsam analysiert, uns weitere Videos von ihm angeschaut und seine Vertragssituation ausgelotet. Dann haben wir zu Jahresbeginn Kontakt aufgenommen und das Interesse war von beiden Seiten vorhanden. So ist das entstanden.“

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Der BVB lieh Yamamoto Anfang Juli von Gamba Osaka aus, im kommenden Sommer können die Schwarz-Gelben das Mittelfeldtalent per Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro festverpflichten. Obwohl Yamamoto eigentlich zunächst für die Reserve eingeplant ist, darf er sich in der Vorbereitung bei den Profis zeigen. Dort weiß der Japaner mit Spielwitz zu überzeugen, Vergleiche mit Landsmann und Ex-BVB-Star Shinji Kagawa (37) wurden schon laut. Preuß findet allerdings: „Takato hat ein völlig anderes Spielerprofil. Es wäre natürlich schön, wenn er die gleiche Karriere machen würde, aber davon sind wir noch weit entfernt.“