Torschützenkönig Gindorf auf dem Sprung

Nachdem Lars Gindorf in der abgelaufenen Drittligasaison mit 28 Treffern für Leihklub Alemannia Aachen Torschützenkönig wurde, mangelt es nicht an Interessenten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist „die halbe zweite Liga“ heiß auf den 24-Jährigen. Hannover 96-Trainer Christian Titz sagte zuletzt: „Für mich ist es etwas völlig Normales, wenn ein Spieler in der 3. Liga so eine hohe Anzahl an Toren und Vorlagen hat, dass es andere Vereine gibt, die ihr Interesse zeigen. Es ist auch normal, dass ein Spieler sich dann auch mit der Situation beschäftigt.“

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Insbesondere in Bielefeld steht Gindorf nach Informationen des ‚Westfalen-Blatt‘ hoch im Kurs. Die Arminia sei sehr daran interessiert, nach Jannik Rochelt (27) einen weiteren 96-Profi unter Vertrag zu nehmen. Der Knackpunkt ist bisher die Ablöseforderung der Niedersachsen: Interessenten müssten für den Rechtsfuß mindestens eine siebenstellige Summe auf den Tisch legen. Ein offizielles Angebot liegt aktuell noch nicht vor, wie Titz bestätigt: „Es ist doch grundsätzlich immer so, dass es passieren kann, dass ein Spieler ein gutes Angebot bekommt und sich verändern möchte. Dann würden wir uns zum gegebenen Zeitpunkt austauschen. Aber in der Situation sind wir momentan gar nicht.“ Der Vertrag von Gindorf in Hannover ist nur noch bis 2027 datiert.