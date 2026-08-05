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Bundesliga

Medizincheck: Ablöse-Einigung bei Asllani

Der Transfer von Fisnik Asllani steht vor dem Abschluss. Für den kosovarischen Mittelstürmer gilt es jetzt nur noch, den Medizincheck zu bestehen.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky | Bild
1 min.
Fisnik Asllani im Trainingshirt der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die Spatzen pfiffen es in den vergangenen Wochen bereits von den Dächern. Fisnik Asllani wird aller Voraussicht nach zeitnah von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig wechseln. Jetzt ist der Transfer noch einen Schritt näher vor dem Vollzug.

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Wie ‚Bild‘ und ‚Sky‘ unisono berichten, sind alle notwendigen Übereinkünfte getroffen. Zwischen den drei beteiligten Parteien herrscht Einigkeit, Asllani soll morgen seinen Medizincheck in Saalfelden (Österreich) absolvieren und sofort zum Kader der Leipziger stoßen.

Bei der Ablöse gibt es jedoch noch Unterschiede in der Berichterstattung. Während Leipzig laut ‚Bild‘ die 30 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in Asllanis Vertrag bedient, ist bei ‚Sky‘ die Rede davon, dass sich die Bundesliga-Klubs auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro geeinigt haben.

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Dem 23-jährigen Torjäger dürfte das herzlich egal sein. Für ihn geht es vom Kraichgau aus nach Sachsen. Zahlreiche Klubs buhlten um die Gunst des Nationalspielers. Darunter auch Borussia Dortmund und der FC Barcelona.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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