Sechs Stars über 100 Millionen: So schlagen sich die teuersten Neuzugänge

Enzo Fernández (25/Manchester City)

Für den Mittelfeldspieler überwiesen die Skyblues 145 Millionen Euro an den FC Chelsea – der teuerste Deal des Sommers. Seit der Argentinier da ist, hat ManCity jedes Spiel gewonnen. Fernández ist im Zentrum gesetzt, stand bislang stets in der Startelf und kommt bereits auf zwei Assists. Aufgrund des Schuldspruchs im Finanzskandal herrscht rund um den Klub trotzdem große Unruhe.

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Morgan Rogers (24/FC Chelsea)

Rund 138 Millionen Euro legte Chelsea für den englischen Nationalspieler auf den Tisch. Der Start des offensiven Mittelfeldspielers lief vielversprechend. Schon sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Assists) in ebenso vielen Einsätzen stehen auf Rogers‘ Konto. Bei den Blues hat wettbewerbsübergreifend niemand mehr.

Elliot Anderson (23/Manchester City)

Mit dem Rechtsfuß holte ManCity neben Fernández einen weiteren teuren Spieler für das Mittelfeld. Der 135-Millionen-Neuzugang ist ebenfalls sofort Stammkraft. Anderson war zwar noch nicht direkt an einem Tor beteiligt, erledigt aber seine Primäraufgaben als defensiverer Part und Spielgestalter überzeugend.

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Bradley Barcola (24/FC Liverpool)

Der 125 Millionen Euro teure Franzose ist noch nicht richtig in Liverpool angekommen. Barcola hat noch keine Partie über die vollen 90 Minuten absolviert und kann bis dato noch keine Torbeteiligung vorweisen. Ob der schnelle Außenstürmer seine hohe Ablöse in den kommenden Monaten rechtfertigen kann?

Yan Diomande (19/Real Madrid)

RB Leipzig kassierte für den ivorischen Nationalspieler satte 125 Millionen Euro. Stand jetzt lässt sich bilanzieren, dass der Schritt von den Sachsen zu Real Madrid für Diomande noch etwas zu groß ist. Der Flügelflitzer sitzt häufig auf der Bank und durfte noch keinen eigenen Treffer im Real-Trikot bejubeln. Das Potenzial, sich bei den Königlichen durchsetzen zu können, hatte Diomande im vergangenen Jahr aber angedeutet.

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Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur)

Nach der desolaten vergangenen Saison wollte Tottenham wieder angreifen, nahm dafür unter anderem 108 Millionen Euro für den Italiener in die Hand. Der Tabellenstand nach fünf Spieltagen: zwei Punkte, letzter Platz. Tonali ist zwar gesetzt, mit dem Rest der Mannschaft bislang aber völlig untergegangen. Bei einem so kostspieligen Transfer darf man mehr erwarten.