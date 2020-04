Offiziell: Kiel verlängert mit Kohlmann

Patrick Kohlmann bleibt Co-Trainer von Holstein Kiel. Der 37-Jährige hat seinen Vertrag nach Angaben des Zweitligisten bis 2021 verlängert. „Patrick Kohlmann hat als Spieler, aber auch in seiner Rolle als Co-Trainer seit vielen Jahren für Holstein Kiel hervorragende Arbeit geleistet“, lobt Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.

Kohlmann freut sich, dass er seine Arbeit bei den Störchen fortsetzen darf: „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass sie mir nach meiner aktiven Karriere die Möglichkeit gegeben haben, nahtlos in neuer Funktion im Fußball weiterarbeiten zu dürfen. Es ist schön, Teil dieser Geschichte von Holstein Kiel zu sein und auch in Zukunft dazu beizutragen, das, was wir hier gemeinsam in den letzten Jahren entwickelt und aufgebaut haben, fortzuführen.“