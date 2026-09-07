Unmittelbar nach seinem Abschied vom FC Liverpool heuert Richard Hughes in Saudi-Arabien an. Der 47-jährige Schotte übernimmt mit sofortiger Wirkung als Sportdirektor von Al Hilal.

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📄 الأسكتلندي "ريتشارد هيوز" مديرًا رياضيًا للهلال 🔹 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 6, 2026

In selber Funktion hatte Hughes zuvor zwei Jahre für Liverpool gearbeitet. Bei Al Hilal trifft er auf die ehemaligen Premier League-Stars Crysencio Summerville (24), Gabriel Martinelli (25), Rúben Neves (29), Kalidou Koulibaly (35) und Ollie Watkins (30).