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Offiziell Premier League

Al Hilal bedient sich in Liverpool

von David Hamza
Richard Hughes und Arne Slot @Maxppp

Unmittelbar nach seinem Abschied vom FC Liverpool heuert Richard Hughes in Saudi-Arabien an. Der 47-jährige Schotte übernimmt mit sofortiger Wirkung als Sportdirektor von Al Hilal.

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In selber Funktion hatte Hughes zuvor zwei Jahre für Liverpool gearbeitet. Bei Al Hilal trifft er auf die ehemaligen Premier League-Stars Crysencio Summerville (24), Gabriel Martinelli (25), Rúben Neves (29), Kalidou Koulibaly (35) und Ollie Watkins (30).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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