Ein Europameister für Union: Bonucci wird Berliner

Der Coup ist perfekt: Union Berlin verkündet die Unterschrift von Abwehrstar Leonardo Bonucci (36) offiziell. Der Europameister von 2021 kommt trotz eines einjährigen Restvertrags ablösefrei von Juventus Turin und unterschreibt beim deutschen Champions League-Teilnehmer.

„Mit Leonardo verpflichten wir einen Spieler mit viel Erfahrung. Seine Qualitäten hat er über viele Jahre sowohl national als auch international unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Mentalität und Flexibilität unsere Möglichkeiten in der Abwehr erweitert und das Niveau noch einmal steigern wird“, freut sich Unions Sportgeschäftsführer Oliver Ruhnert.

Bonucci in Berlin gelandet

„Es ist für mich etwas Besonderes, erstmals in meiner Karriere den Schritt ins Ausland zu gehen. Bei Union habe ich die Möglichkeit, weiter auf höchstem Niveau zu spielen und die Mannschaft auf ihrem Weg in drei anspruchsvollen Wettbewerben mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf diese neue Station in meiner Karriere“, sagt Leonardo Bonucci zu seiner Verpflichtung.

Union setzt sich schlussendlich gegen Lazio Rom durch. Der italienische Hauptstadtklub schien zwischenzeitlich besser im Rennen zu liegen, weil Bonucci nachgesagt wurde, gerne in seiner Heimat bleiben zu wollen. Doch die Köpenicker blieben am Ball und hatten schließlich die besseren Argumente auf ihrer Seite. Nun präsentieren die Eisernen einen der klangvollsten Namen auf den Spielerbögen der Bundesliga.