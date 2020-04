Barça stellt 15 Spieler ins Schaufenster

Die Liste der Abschiedskandidaten beim FC Barcelona wird lang und länger. Fast nur die absoluten Leistungsträger wie Marc-André ter Stegen, Sergio Busquets und Lionel Messi können sich sicher sein, dass sie fest eingeplant sind. 15 Spieler stehen im Schaufenster – aus unterschiedlichen Gründen.

Die Top-Verdiener

Die Verträge von Ivan Rakitic und Arturo Vidal (beide 32) laufen 2021 aus. Eine Verlängerung ist nicht mehr geplant und so bestünde im Sommer die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu kassieren. Groß Kasse machen kann Barça mit den Routiniers aber nicht mehr. Von der Gehaltsliste würde man die zentralen Mittelfeldspieler mit Top-Salär aber gerne streichen. Gleiches gilt für Philippe Coutinho (27). Der Brasilianer hat vor allem in England einen Markt. Findet sich kein zahlungswilliger Käufer, könnte Coutinho aber womöglich auch eine weitere Chance in Barcelona bekommen.

Die Entbehrlichen

Was haben Samuel Umtiti, Nélson Semedo (beide 26) und Júnior Firpo (23) gemeinsam? Das Trio ist beim FC Barcelona durchaus gefragt, spielt aber keine ganz entscheidende Rolle. Soll heißen: Werden die Forderungen erfüllt, sind die Blaugrana gesprächsbereit. Für Innenverteidiger Umtiti will Barça 30 bis 40 Millionen Euro, das Preisschild für Rechtsverteidiger Semedo beträgt 45 Millionen. Linksverteidiger Firpo könnte in einen Tauschdeal mit Stürmer Lautaro Martínez (22) von Inter Mailand integriert werden.

Die A-Ware

Für Antoine Griezmann (29) und Ousmane Dembélé (22) griff der amtierende spanische Meister einst tief in die Tasche. Die großen Erwartungen konnten die beiden Franzosen bislang nicht erfüllen. Barcelona würde die Weltmeister aber nur gehen lassen, wenn ein Käufer richtig tief in die Tasche greift. Gleiches gilt für den Brasilianer Arthur (23), um den sich Juventus Turin bemüht. Mit dem Geld sollen dann die Transfers von Lautaro und Neymar möglich gemacht werden.

Die Abgehängten

Keine große Rolle auf dem Rasen des Camp Nou respektive in den Plänen spielen Ersatzkeeper Neto (30), Martin Braithwaite (28), sowie die verliehenen Carles Aleñá (22), Rafinha (27), Moussa Wagué (21) und Jean-Clair Todibo (20).