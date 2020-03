Amtlich: United verlängert mit Grant

Lee Grant wird im Sommer mit Manchester United in eine weitere Saison gehen. Wie der englische Rekordmeister offiziell bestätigt, hat der 37-jährige Ersatzkeeper einen neuen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Der bisherige Kontrakt wäre nach dieser Saison ausgelaufen.

Grant steht seit 2018 im Old Trafford unter Vertrag. Hinter Stammkraft David de Gea (29) und Ersatzkeeper Sergio Romero (33) ist der Routinier die klare Nummer drei. In der laufenden Saison kam der Engländer zweimal für die zweite Mannschaft zum Einsatz, durfte aber auch einmal in der Europa League das Tor der Profis hüten.

"I'm just looking forward to being part of next year and part of watching the football club grow and move forward."



Lee Grant is excited about the future with United! ✍️#MUFC