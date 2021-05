Tuchel will Rice

Thomas Tuchel hat offenbar vereinsintern den Wunsch geäußert, Mittelfeldspieler Declan Rice von West Ham United zu verpflichten. Sportdirektorin Marina Granovskaia ist einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge darüber informiert und kümmere sich nun um die nicht unkomplizierte Personalie. Zur Einordnung: Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag jenseits der 70 Millionen Euro steht als Ablöse im Raum.

Rice stammt aus der Chelsea-Jugend, schloss sich aber 2013 den Hammers an. Dort ist der inzwischen 22-Jährige unangefochtener Stammspieler und Leistungsträger. Interesse signalisiert auch Manchester United, Rice liebäugele aber mit einer Rückkehr an alte Wirkungsstätte, so der ‚Telegraph‘.