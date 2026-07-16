Die überraschende Einkaufsliste des FC Bayern

Bisher stehen beim FC Bayern München erst zwei Neuzugänge auf der Habenseite. Diese fallen mit einer kumulierten Ablöse von rund 100 Millionen Euro teuer aus. Dennoch sondiert der Rekordmeister weiter den Markt.

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Generell stehen aktuell weitere Verkäufe im Fokus, alle Augen ruhen dabei auf Max Eberl, der seine Fähigkeiten in diesem Bereich noch nachweisen muss. Unabhängig davon wird jedoch weiter fleißig gescoutet, wie der ‚kicker‘ berichtet. Dabei stehen vor allem zwei Positionen im Fokus: Gesucht werden ein Linksaußen und ein zentraler Mittelfeldspieler.

Ein Angebot schon draußen

„Diese zwei Positionen, so heißt es auf der Geschäftsstelle, behalten die Verantwortlichen für den Rest des Transferfensters im Auge“, so das Fachmagazin. Im Mittelfeldzentrum sei der FCB mit Joshua Kimmich (31), Aleksandar Pavlovic (22) und Tom Bischof (21) „grundsätzlich sehr zufrieden“.

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Dennoch scheint der Klub Bedarf zu sehen. Dazu passend: In den vergangenen Tagen machten Berichte über ein 32-Millionen-Angebot für Gabriel Bontempo (21) vom FC Santos die Runde. Auf Linksaußen galt zuletzt Arijon Ibrahimovic (20), mit dem verlängert wurde, als Backup für Luis Díaz (29). Dass die Bayern weiterhin die Augen offenhalten, ist durchaus überraschend.

Olise-Abgang würde alles verändern

Alle Transfers geschehen in enger Abstimmung und häufig auch auf den Wunsch von Trainer Vincent Kompany, dessen Worte ungewöhnlich hohes Gewicht haben sollen. Alle Maßnahmen werden im neuen Transferkomitee der Münchner klar angestimmt.

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Ein plötzlicher Abgang von Michael Olise (24) könnte die Planungen jedoch noch einmal gehörig durcheinanderwirbeln. Dieser möchte nach FT-Informationen noch in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln. Bis zu 220 Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch.