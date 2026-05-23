Wirtz: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Florian Wirtz bereut seinen Wechsel von Bayer 04 Leverkusen zum FC Liverpool selbst angesichts schwankender Leistungen keineswegs. In einem Interview mit ‚The Athletic‘ sagt der 23-Jährige in Bezug auf seine Anlaufschwierigkeiten: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe einfach versucht, hart an mir zu arbeiten und mich zu verbessern, um mehr Einfluss auf die Spiele zu nehmen. Wenn ich zurückblicke, ist es keine Saison, über die ich nur traurig bin. Ich konnte viel lernen und mich an ein neues Land und eine neue Liga gewöhnen.“

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Wirtz war im vergangenen Sommer für 125 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt, konnte die hohen Erwartungen jedoch noch nicht vollends erfüllen. In 48 Pflichtspielen erzielte der deutsche Nationalspieler sieben Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. In England geriet der Offensivakteur dafür heftig in die Kritik. Der Rechtsfuß begegnet dem Gegenwind auf der Insel jedoch dickfellig: „Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben, und bewerte mich nicht anhand von Zahlen. Ich habe in dieser Saison viel Kritik einstecken müssen, vor allem am Anfang. Aber das hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Ich habe die Zeit einfach genutzt, um zu lernen, mit solchen Dingen umzugehen.“