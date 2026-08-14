„Wenn ich gesund bleibe, will ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ich mir das aber natürlich vorstellen“, hatte Sead Kolasinac vor zwei Jahren über eine mögliche Rückkehr zum FC Schalke gegenüber der ‚WAZ‘ gesagt. Der 33-Jährige wurde bei den Königsblauen zum Profi – und die Voraussetzungen für eine Rückkehr könnten in diesem Sommer gegeben sein.

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Denn laut Gianluca Di Marzio ist der Bundesliga-Aufsteiger konkret am Linksfuß interessiert, der inzwischen bei Atalanta Bergamo in der Innenverteidigung eingesetzt wird. Bei den Bergamasken läuft der Vertrag des Bosniers im kommenden Jahr aus, entsprechend könnte ein Wechsel zu Schalke durchaus auch finanziell realisierbar sein.

Dem Transferjournalisten zufolge sieht Atalanta in Kolasinac noch immer eine zentrale Führungsfigur. Noch sei aber nicht klar, wie der Nationalspieler selbst zu einem Wechsel nach Gelsenkirchen steht. Schon im Mai hatte sich Edin Dzeko (40) für einen Transfer seines Landsmanns ausgesprochen. Für Schalke hat Kolasinac bislang 141 Pflichtspiele absolviert. Gut möglich, dass schon bald noch einige hinzukommen.