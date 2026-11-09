Im Oktober wurde Aaron Danks vorübergehend ins Amt des Cheftrainers befördert. Der Engländer sprang für den erkrankten Vincent Kompany in die Bresche. Inzwischen übernahm Danks schon in sieben Pflichtspielen der Münchner die Verantwortung. Die Bilanz ist rosig, es stehen fünf Siege und zwei Remis zu Buche. Das ist auch in seiner britischen Heimat aufgefallen.

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Laut ‚Teamtalk‘ denkt Manchester United über einen Abwerbeversuch nach. Dem Bericht zufolge ist eine Idee bei den Red Devils, das Trainerteam von Michael Carrick um mindestens einen Co-Trainer zu erweitern. Die Arbeit von Danks bei den Bayern macht ihn – nach Meinung der Verantwortlichen im Old Trafford – zur perfekten Ergänzung.

Von 2022 bis 2024 arbeitete Danks bereits mit Carrick zusammen. Damals im Staff beim FC Middlesbrough. Bei United wohl Grund genug zur Annahme, dass sich der 43-Jährige mit einem verlockenden Angebot zum kriselnden Premier League-Klub locken lassen würde. Ob Danks tatsächlich seine Rolle bei den Bayern aufgeben würde, um in ähnlicher Funktion für United zu arbeiten, ist jedoch äußerst fraglich.

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Neue Chef-Option

Dass es bei United aktuell viele Ideen und Diskussionen hinter mehr oder weniger verschlossenen Türen gibt, liegt auf der Hand. Seit acht Spielen sind die Red Devils ohne Sieg. Das hat zur Folge, dass sich der ambitionierte Klub nach dem zehnten Spieltag auf einem Abstiegsplatz wiederfindet. Entsprechend wird längst über den Cheftrainer-Posten diskutiert.

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Dass Michael Carrick nicht über die Länderspielpause hinaus im Amt bleibt, ist möglich. Spekulationen um mögliche Nachfolger sind längst im Umlauf, darunter Sebastian Hoeneß, Julian Nagelsmann, Didier Deschamps, Eddie Howe, Fabian Hürzeler und Antonio Conte.

Ein neuer Name macht jetzt die Runde: Mauricio Pochettino. Laut dem ‚Evening Standard‘ ist der US-amerikanische Nationaltrainer sogar der Favorit auf den möglicherweise bald vakanten Posten. Pochettino, der auf der Insel schon für Tottenham Hotspur und den FC Chelsea verantwortlich war, soll einer Rückkehr in die Premier League offen gegenüberstehen, obwohl er in den Staaten erst im August bis 2030 verlängerte.

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Rücktritt ausgeschlossen

Auf einen freiwilligen Rückzug von Carrick darf man bei United derweil nicht zählen. Nach dem 4:4 gegen Aston Villa wurde der Trainer nach einem möglichen Rücktritt gefragt. Seine Antwort fiel deutlich aus: „Nein, das wird nicht passieren.“ Anschließend gab er sich kämpferisch: „Wir haben nicht genug Spiele gewonnen, aber ich gehe davon aus, dass wir weiter hart arbeiten, uns verbessern und Spiele gewinnen werden.“