FC Bayern: Tuchel kehrt zurück

Thomas Tuchel hat seinen grippalen Infekt rechtzeitig vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) auskuriert. Wie Sportdirektor Christoph Freund auf der heutigen Pressekonferenz des Rekordmeisters bestätigte, wird der Coach das heutige Nachmittagstraining an der Säbener Straße leiten.

Folglich wird Tuchel auch beim Duell gegen die Fohlenelf auf der Bank sitzen. Der 50-Jährige verpasste die Einheiten am Mittwoch und Donnerstag krankheitsbedingt. In seiner Abwesenheit leitete sein Assistent Zsolt Löw die Bayern-Mannschaft an.