VfB jagt den Stiller-Nachfolger

Der VfB Stuttgart zeigt fortgeschrittenes Interesse an Mittelfeldspieler Djaoui Cissé (22). Wie FT erfuhr, schätzt der Bundesligist das Profil des dynamischen Rechtsfußes von Stade Rennes sehr und beobachtet den weiteren Verlauf in der Personalie.

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Im zentralen Mittelfeld ist der VfB zwar qualitativ gut besetzt, der Schein trügt allerdings ein Stück weit. Der umworbene Angelo Stiller (25) könnte noch gehen, blieben lediglich Atakan Karazor (29), Chema Andrés (21) sowie Neuzugang Grischa Prömel (31). Allrounder Nikolas Nartey (26) hat zwar einen Sprung gemacht und kürzlich verlängert, muss jedoch zunächst einmal Konstanz nachweisen.

Nicht umsonst machten zuletzt Gerüchte um Spieler wie Caspar Jander (23/FC Southampton) und Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht) die Runde. Der französische U21-Nationalspieler Cissé passt in diese Riege. Vertraglich ist der Achter noch bis 2030 an Rennes gebunden, unverkäuflich wäre er bei entsprechendem Angebot allerdings nicht.