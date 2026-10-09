Bitterer Start: Goretzka sieht Licht am Ende des Tunnels

Seit der verkorksten WM mit Deutschland ist es um Leon Goretzka still geworden. Mit der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ließ sich der 31-Jährige lange Zeit und wurde erst auf den letzten Metern des Transferfensters fündig.

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Am 27. August unterschrieb Goretzka bei Aston Villa einen Zweijahresvertrag. Die ernüchternde Bilanz: Nach knapp sechs Wochen hat der 73-fache Nationalspieler noch keine Einsatzminute für die Villans zu verzeichnen.

Zu lange Pause?

Das liegt vor allem daran, dass Goretzka kurz nach seiner Ankunft im Training eine Knieverletzung erlitt, mit der er seither zu kämpfen hat. Gut möglich, dass der Mittelfeldspieler auch deshalb noch nicht bei 100 Prozent ist, weil er sich in der Sommerpause zu lange nur individuell fit gehalten hat.

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„Leider hat mein Körper auf die erhöhte Belastung nach meiner Auszeit vom Platz reagiert. Es ist frustrierend, aber ich brauche diese kurze Pause jetzt, um zu voller Kraft zurückzukehren“, äußerte sich Goretzka nach der Verletzung. Aus der kurzen Pause ist inzwischen ein Monat geworden.

Traut Ihr Leon Goretzka bei Aston Villa eine wichtige Rolle zu? Ja, er passt gut in die Premier League Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Debüt steht bevor

Es gibt jedoch Licht am Ende des Tunnels. „Morgen noch nicht. Er trainiert Montag und Donnerstag mit uns. Ich weiß nicht, ob er am Mittwoch einsatzbereit sein wird. Hoffentlich ist er in ein paar Tagen so weit, dass er wieder regelmäßig trainieren und in den Kader aufgenommen werden kann“, ordnete Trainer Unai Emery auf der heutigen Pressekonferenz ein.

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Nach knapp drei Monaten ohne Spielpraxis dürfte Goretzka also in absehbarer Zeit sein lang ersehntes Debüt geben. Dann muss der gebürtige Bochumer beweisen, dass er auch nach der langen Pause noch das Zeug zum Leistungsträger hat.