Der bevorstehende Verkauf von Karim Coulibaly (19) wird die Kassen von Werder Bremen füllen. Dass ein Teil der Einnahmen für Verstärkungen in den Kader gesteckt werden muss, ist den Verantwortlichen der Grün-Weißen klar. Deshalb bemüht sich Werder aktuell auch um einen neuen Offensivspieler.

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Laut ‚Sky‘ möchte der Bundesligist Mario Stroeykens verpflichten. Mit dem 21-jährigen Zehner vom RSC Anderlecht sei noch in dieser Woche ein Videocall angesetzt. Darin wollen die Werder-Bosse den kongolesischen Nationalspieler von einem Engagement an der Weser überzeugen. In Anderlecht steht Stroeykens noch bis 2028 unter Vertrag.

Als Ablöse bringt der Pay-TV-Sender sechs Millionen Euro ins Spiel. Hinzu kämen zusätzliche Bonuszahlungen, abhängig von der erbrachten Leistung des Rechtsfußes. Vor einem Jahr war der Kreativspieler auch ein Thema bei Eintracht Frankfurt. Damals forderte Anderlecht noch 20 Millionen Euro Ablöse. Der Transfer kam nicht zustande.