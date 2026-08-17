Bundesliga-Flirt Regula vor Rekordwechsel

Während die Verhandlungen um einen Abgang von Said El Mala (19) beim 1. FC Köln plötzlich doch noch einmal Fahrt aufnehmen, könnte der auserkorene Nachfolger für die Domstädter bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie das polnische Sportportal ‚Meczyki‘ berichtet, steht Marcel Regula (19) vor einem Wechsel von Zaglebie Lubin zum FC Burnley. Dem polnischen Klub winkt demnach eine neue Rekordablöse von acht Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler.

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Die Entscheidung über den Championship-Wechsel liege aktuell beim Spieler selbst. Dieser stand in diesem Sommer bereits auf dem Zettel von Borussia Dortmund, wurde zuletzt immer wieder als potenzieller Ersatz für El Mala genannt, falls dieser den FC in diesem Sommer verlässt. Sportchef Thomas Kessler stand bereits in Kontakt mit dem Ekstraklasa-Verein und hat die Rahmenbedingungen eines Transfers ausgelotet. Sollte der lange El Mala-Poker doch zu einem Abgang führen, könnte es bei Regula nun zu spät sein.