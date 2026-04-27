Barça: Die Alternativen zu Rashford

Der FC Barcelona hat bereits potenzielle Alternativen für den Flügel ausfindig gemacht, sollte eine feste Verpflichtung von Leihstürmer Marcus Rashford (28/Manchester United) scheitern. Wie die ‚Sport‘ berichtet, steht insbesondere Eigengewächs Jan Virgili bei den Katalanen hoch im Kurs. Der 19-Jährige war erst im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro zum RCD Mallorca gewechselt, könnte nun aber den Weg zurück ans Festland finden. Diverse Vertragsklauseln würden eine Rückholaktion des Talents deutlich vereinfachen.

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Zwar besitzt Virgili bei Los Bermellones eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro, doch aufgrund einer Weiterverkaufsklausel von 40 Prozent fiele der Transfer für die Blaugrana deutlich günstiger aus. Der junge Spanier konnte in der laufenden Saison in 26 Pflichtspielen acht Torbeteiligungen (zwei Tore und sechs Vorlagen) beisteuern. Neben Virgili gelten auch Abde Ezzalzouli (24/Betis Sevilla) und Andreas Schjelderup (21/Benfica Lissabon) als Kandidaten im Camp Nou. Die Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Victor Muñoz (22) müssen wohl begraben werden, bei dem Angreifer von CA Osasuna hält Erzrivale Real Madrid mittels einer Rückkaufklausel alle Trümpfe in der Hand.