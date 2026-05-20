Mourinho nennt ersten Wunschspieler

Die Verpflichtung von José Mourinho als neuer Trainer von Real Madrid ist zwar noch nicht offiziell, doch der Portugiese nimmt im Hintergrund offenbar bereits Einfluss auf die Kaderplanung der Königlichen. Nach Informationen des Radiosenders ‚Cope‘ soll The Special One ein großer Fan von Morten Hjulmand sein. Der 26-Jährige steht bei Sporting Lissabon noch bis 2028 unter Vertrag.

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Hjulmand ist bei Sporting Kapitän und unumstrittener Leistungsträger. Seit seinem Wechsel in die portugiesische Hauptstadt im Sommer 2023 bestritt der Däne 140 Pflichtspiele für die Grün-Weißen, mit denen er zwei portugiesische Meisterschaften und einen nationalen Pokal gewann. Dementsprechend ungern würden die Portugiesen ihren Schlüsselspieler im Sommer ziehen lassen. Bei einem Angebot von rund 50 Millionen Euro könnte der Klub aus Lissabon jedoch schwach werden.