Pavard-Zukunft ungewiss

Benjamin Parvard steht vor einer ungewollten Rückkehr zu Inter Mailand. Dies geht aus Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ hervor. Demnach scheint sein derzeitiger Arbeitgeber Olympique Marseille nicht darauf aus zu sein, die im Leihvertrag verankerte Kaufoption von 15 Millionen Euro im Sommer zu ziehen. Der 29-jährige Defensivakteur wurde erst unmittelbar vor Saisonstart für eine Leihgebür von zweieinhalb Millionen Euro von den Franzosen an Land gezogen und wird OM nach Saisonende voraussichtlich wieder verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der einstige Profi des FC Bayern kommt zwar auf 29 Pflichtspieleinsätze in der laufenden Saison, plagte sich jedoch zuletzt mit Verletzungspech und konnte mit seinen Leistungen nicht immer überzeugen. So gab Pavard unter anderem beim jüngsten Auswärtsspiel gegen Stade Brest in der Ligue 1 (0:2) keine sonderlich gute Figur ab. Doch auch im Falle einer Rückkehr zu Inter im Sommer ist die Zukunft des mehrmaligen französischen Nationalspielers ungewiss. Denn die Nerazzurri wollen den Rechtsfuß, dessen Vertrag in Italien noch bis 2028 läuft, scheinbar unbedingt loswerden. Langfristig plant Trainer Christian Chivu mit Manuel Akanji (30), der erst zur aktuellen Spielzeit als Pavard-Ersatz von Manchester City verpflichtet wurde.