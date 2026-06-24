Gute Nachrichten für Neymar

Brasiliens Altstar Neymar hat seine Wadenverletzung offenbar auskuriert und steht der Seleçao im dritten Gruppenspiel gegen Schottland in der Nacht zum Donnerstag (0 Uhr) zur Verfügung. Das erklärte Nationalcoach Carlos Ancelotti auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Neymar kann spielen, er trainiert sehr gut und ist bereit. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.“

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Etwas überraschend war der Rechtsfuß vom FC Santos ins WM-Aufgebot des fünffachen Weltmeisters berufen worden. In den ersten beiden Partien hatte der 34-jährige Spielmacher jedoch passen müssen. Brasilien geht als Tabellenführer in den abschließenden Spieltag, punktgleich mit Marokko und nur einen Zähler vor Gegner Schottland.