Menü Suche
Kommentar
Weltmeisterschaft

Gute Nachrichten für Neymar

von Martin Schmitz
Neymar im Outfit der Brasilianer @Maxppp

Brasiliens Altstar Neymar hat seine Wadenverletzung offenbar auskuriert und steht der Seleçao im dritten Gruppenspiel gegen Schottland in der Nacht zum Donnerstag (0 Uhr) zur Verfügung. Das erklärte Nationalcoach Carlos Ancelotti auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Neymar kann spielen, er trainiert sehr gut und ist bereit. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Etwas überraschend war der Rechtsfuß vom FC Santos ins WM-Aufgebot des fünffachen Weltmeisters berufen worden. In den ersten beiden Partien hatte der 34-jährige Spielmacher jedoch passen müssen. Brasilien geht als Tabellenführer in den abschließenden Spieltag, punktgleich mit Marokko und nur einen Zähler vor Gegner Schottland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Brasilien
Neymar

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Brasilien Flag Brasilien
Neymar Neymar
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert