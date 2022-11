United: Verstärkt Kim die Innenverteidigung?

Manchester United blickt auf der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung in die Serie A. Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt in einem Interview mit ‚The United Stand‘, dass sich die Red Devils mit Min-jae Kim von der SSC Neapel beschäftigen. Romano zufolge hat Kim eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert. Die Klausel könne lediglich für zwei Wochen im Juli nächsten Jahres gezogen werden.

Der Transferinsider führt aus, dass sich auch der aktuelle Spitzenreiter aus Italien zeitnah mit dem 1,90 Meter großen Rechtsfuß zusammensetzen möchte. Nach Möglichkeit soll der Vertrag mit dem Abwehrchef verlängert oder eine Möglichkeit erörtert werden, die besagte Klausel zu streichen. Im Sommer dieses Jahres wechselte Kim für eine kolportierte Ablöse von 19,5 Millionen Euro von Fenerbahce nach Neapel. Dort stand der Südkoreaner wettbewerbsübergreifend in 20 Partien auf dem Platz und entpuppte sich als große Verstärkung.