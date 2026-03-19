Aller guten Dinge sind drei? Das Risiko bei Sancho

Nahezu in jedem Transferfenster kommt die Personalie Jadon Sancho in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund auf Wiedervorlage und wird eifrig diskutiert. Für den kommenden Sommer scheinen diesmal alle Ampeln wieder auf Grün zu stehen. Ein Spieler, der ablösefrei kommt, Publikumsliebling ist und sein Können schon in Dortmund unter Beweis gestellt hat – was kann da schon schiefgehen, oder? FT analysiert die Vorteile, aber auch die Nachteile einer möglichen Sancho-Verpflichtung.

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Gute Entscheidung, weil…

Dass Sancho beim BVB wieder aufblühen kann, hat er schon bei seiner halbjährigen Leihe vor zwei Jahren bewiesen. Ohne wirkliche Spielpraxis kam Sancho von Manchester United im Januar 2024 und wurde sofort zur Stammkraft. Zwar war die Leichtigkeit der ersten Amtszeit in Dortmund nicht mehr ganz vorhanden, dennoch war der Engländer ein wichtiger Faktor beim BVB.

Seine Flexibilität in der Offensive war damals ein wichtiger Vorteil und dürfte diesmal auch Niko Kovac in die Karten spielen. Bei Aston Villa kommt Sancho im 4-2-3-1 mal auf der rechten, mal auf der linken Seite zum Einsatz. In Dortmund hatte er seine beste Saison 2019/20 unter Lucien Favre. Dieser ließ – genau wie Kovac jetzt – im 3-4-3 oder 3-4-2-1 spielen. Sancho kennt also das System und hat schon bewiesen, dass er auch als Halbstürmer hinter einer Spitze funktionieren kann.

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Sollte der BVB Jadon Sancho erneut zurückholen? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das finanzielle Risiko ist bei einem ablösefreien Transfer zudem überschaubar. In der Premier League hat Sancho überhaupt nicht funktioniert und dadurch keinen wirklichen Markt. Beim BVB, der ihm ein Grundgehalt zwischen fünf und sechs Millionen Euro sowie leistungsorientierte Boni bieten will, fühlte sich der Rechtsfuß in seiner Karriere immer am wohlsten und ist wohl auch deshalb bereit, auf Gehalt zu verzichten. Finanziell wäre der Transfer zu stemmen, da durch die Abgänge von Julian Brandt (29), Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) viel Spielraum vorhanden ist.

Schlechte Entscheidung, weil …

Wenn Sancho im Sommer kommen sollte, wäre er 26 Jahre alt, den Status als Talent hat er längst verloren. Seit seinem Abgang vom BVB vor fünf Jahren sucht der 23-fache englische Nationalspieler nach seiner Form, die er in der Premier League nie mehr finden konnte. Ob Sancho an sein Leistungsmaximum aus jungen Jahren, als er einfach noch unbekümmert spielen konnte, herankommt, darf bezweifelt werden.

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Zumal die Erwartungshaltung in Dortmund sicherlich nach seinen erfolgreichen Jahren in Schwarz-Gelb deutlich gestiegen ist. Doch was kann man überhaupt noch erwarten? Bei den Villans hat Sancho jegliche Effizienz verloren, in 29 Pflichtspielen gelangen ihm insgesamt ein Tor und eine Vorlage. Meist bleibt er blass, die fehlende Geschwindigkeit wurde schon Brandt zum Verhängnis und könnte auch für Sancho in Dortmund zum Problem werden.

Das wirft die Frage auf, ob er wirklich eine Verstärkung ist oder statt des erhofften Kurswechsels das Motto „Weiter so“ gepflegt wird. Für Sebastian Kehl & Co. ist Sancho die logischste und bequemste Wahl. Dafür braucht es keine Scoutingabteilung. Gleichzeitig wäre eine Verpflichtung aber ein fatales Signal. Etwa die Entscheidung gegen Brandt sollte ja eigentlich Platz für Neues und junge Talente wie Justin Lerma (17) schaffen. Da erscheint es auf den ersten Blick wenig sinnvoll, Spieler wie Sancho vor die Nase zu setzen.

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Fazit

Eine Verpflichtung von Sancho birgt für den BVB finanziell nur ein geringes Risiko und ist gerade deshalb für die Verantwortlichen eine äußerst attraktive Option. Bei vielen Fans genießt der Ballkünstler ein gewisses Standing. Fühlt er sich in seiner Wohlfühloase wieder heimisch, könnten aller guten Dinge drei sein und das zweite Comeback erneut zum Erfolg führen.

Allerdings besteht die Gefahr, dass der Sanierungsplan durch die Verpflichtung von Sancho ins Wasser fällt oder zumindest verschoben wird. Zwar steht der BVB in dieser Saison souverän auf Rang zwei, von der Meisterschaft ist Schwarz-Gelb mit dem aktuellen Kovac-Fußball aber weit entfernt. Ob Sancho in seiner derzeitigen Verfassung daran etwas ändern kann, darf bezweifelt werden. Fest steht in jedem Fall: Sollte der verlorene Sohn tatsächlich im Sommer in Dortmund aufschlagen, wird ganz Fußball-Deutschland genau hinschauen.