Drei Startelf-Einsätze und wettbewerbsübergreifend zwei direkte Torbeteiligungen – Lennart Karl (18) vom FC Bayern befindet sich seit Wochen unverkennbar auf der Suche nach seiner Leichtigkeit der vergangenen Saison.

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Die Formschwäche wird intern laut der ‚Bild‘ allerdings nicht nur dem Muskelbündelriss aus dem Sommer zugeschrieben. Vielmehr soll seine Außendarstellung die Bayern-Bosse stören. Er zeige bei Social Media zu viel von „seinem Glamour-Lifestyle und seinem Privatleben mit seiner Influencer-Freundin Zoe Käppele“, so das Boulevardblatt.

Findet ihr die interne Kritik an Lennart Karl gerechtfertigt? Ja, zu viel Social Media lenkt ab Nein, lasst einen 18-Jährigen einfach machen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Deswegen habe der Klub einen Appell an Karl gerichtet: Weniger Instagram und mehr Leistung auf dem Platz. Als Orientierungshilfe nennen die Verantwortlichen der ‚Bild‘ zufolge den ungefähr gleichaltrigen Tom Bischof (21), dessen Freundin in den Sozialen Netzwerken zwar ebenfalls sehr aktiv ist, der seine Beziehung aber nicht so öffentlich zur Schau stellt.

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Rückendeckung von Kompany

Von Bayern-Trainer Vincent Kompany erhielt Karl zuletzt öffentliche Unterstützung. „Er hat noch nicht wirklich die Leistung von der vergangenen Saison gezeigt, aber das ist auch okay. Er weiß, dass ich auch erwarte, dass das manchmal passiert. Er ist noch jung und hat ein paar körperliche Probleme gehabt. Er wird wiederkommen. Ich mache mir keine Sorgen“, so der Belgier.

Am Sonntag (17:30 Uhr) könnte Karl dann durchaus wieder eine Chance von Beginn an erhalten. Schließlich haben viele Spieler das kräftezehrende 2:2 gegen Arsenal in den Beinen. Und die Offensive muss mit Jamal Musiala (23) und Luis Díaz (29) zwei prominente Ausfälle verkraften.