HSV-Trainer: Die Spur führt zu Walter

Der Hamburger SV hat auf seiner Suche nach einem neuen Trainer offenbar einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Zweitligist mit Tim Walter „bereits in vielen Punkten Einigkeit erzielt“.

Der vereinslose 45-Jährige coachte im Unterhaus bereits Holstein Kiel und den VfB Stuttgart. Bekannt ist Walter für seine extrem offensive und unorthodoxe Spielweise. Ein Profil, das den HSV um Sportchef Jonas Boldt offenkundig reizt.

In Hamburg wäre Walter der vierte Cheftrainer für das Projekt Wiederaufstieg. Derzeit betreut Horst Hrubesch interimsweise das Team. Im Anschluss an die heutige Partie gegen Eintracht Braunschweig (15:30 Uhr) kehrt der 70-Jährige aber in die Nachwuchsabteilung zurück.