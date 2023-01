Baumgart begründet Selke-Transfer

Steffen Baumgart hat noch einmal ausführlich erläutert, was er sich von seinem neuen Stürmer Davie Selke (27) erhofft. „Er ist ein Stürmer, wie wir ihn uns vorstellen, gerade was die Präsenz im Strafraum und das Kopfballspiel angeht“, lässt sich der Trainer des 1. FC Köln auf der Vereinshomepage zitieren, „wir erhoffen uns, dass wir gemeinsam einen guten Weg gehen und erfolgreich sein werden – dabei soll er uns genauso helfen, wie wir ihm. Was Anlaufverhalten, Mentalität und Charakter angeht, ist er ein Spieler, der aus unserer Sicht sehr gut zu uns passt.“

Selke werde im FC-Trikot „nicht alles reinmachen, er wird aber auch nicht alles verschießen“, prophezeit Baumgart, „wir werden aber auf jeden Fall jemanden haben, der zu 100 Prozent alles für den FC raushauen wird und deshalb freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat“. Der Kölner Coach schätzt seinen Neuzugang vor allem, „weil er sehr gerne Fußball arbeitet, eklig sein und wehtun kann“.

