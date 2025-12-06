Karius bedroht: Schalke prüft rechtliche Schritte

Torwart Loris Karius wurde nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (2:0) am Freitagabend Opfer schwerer Hassnachrichten auf Social Media. Wie die ‚Bild‘ berichtet, prüft der FC Schalke 04 nun, rechtliche Schritte einzuleiten. Der 32-Jährige teilte die erhaltenen Kommentare über Instagram. In einer Nachricht wird etwa die Tochter des Schlussmanns bedroht.

Der 32-Jährige äußert sich selbst fassungslos ob der erhaltenden Kommentare: „Normalerweise ignoriere ich solche Personen. Aber es ist traurig und geht deutlich zu weit, was manche Menschen bei Social Media von sich geben.“