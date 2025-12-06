Menü Suche
Kommentar 3
2. Bundesliga

Karius bedroht: Schalke prüft rechtliche Schritte

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
Loris Karius im Schalke-Dress @Maxppp

Torwart Loris Karius wurde nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (2:0) am Freitagabend Opfer schwerer Hassnachrichten auf Social Media. Wie die ‚Bild‘ berichtet, prüft der FC Schalke 04 nun, rechtliche Schritte einzuleiten. Der 32-Jährige teilte die erhaltenen Kommentare über Instagram. In einer Nachricht wird etwa die Tochter des Schlussmanns bedroht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 32-Jährige äußert sich selbst fassungslos ob der erhaltenden Kommentare: „Normalerweise ignoriere ich solche Personen. Aber es ist traurig und geht deutlich zu weit, was manche Menschen bei Social Media von sich geben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Loris Karius

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Loris Karius Loris Karius
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert