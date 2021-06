Italiano übernimmt in Florenz

Vincenzo Italiano ist der neue Cheftrainer des AC Florenz. Wie der italienische Erstligist verkündet, unterschreibt der 43-Jährige einen Vertrag bis 2023. Per Option kann das Arbeitspapier um eine weitere Saison ausgedehnt werden.

Italiano stand bisher bei Spezia Calcio unter Vertrag, das er 2019 übernommen hatte. In der abgelaufenen Saison schaffte er mit dem Aufsteiger den Klassenerhalt. Eigentlich sollte Gennaro Gattuso Trainer in Florenz werden, der 43-Jährige verließ die Fioerentina jedoch bereits nach 23 Tagen wieder.

Vincenzo Italiano is the new Fiorentina coach 🤝#ForzaViola 💜 #Fiorentinahttps://t.co/KJnOdnuMio