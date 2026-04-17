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La Liga

Ajax baggert an Real-Star

von Dominik Schneider - Quelle: Matteo Moretto
Dani Ceballos kann es nicht fassen @Maxppp

Dani Ceballos könnte ab Sommer versuchen, seiner Karriere andernorts wieder neuen Schwung zu verleihen. Der Ergänzungsspieler von Real Madrid steht laut Matteo Moretto bei Ajax Amsterdam auf dem Zettel.

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Wie konkret die Personalie bereits verhandelt wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings kommt Ceballos bei den Königlichen nur sporadisch zum Einsatz. Der Vertrag des 29-Jährigen ist noch bis 2027 gültig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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