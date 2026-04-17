Ajax baggert an Real-Star

Dani Ceballos könnte ab Sommer versuchen, seiner Karriere andernorts wieder neuen Schwung zu verleihen. Der Ergänzungsspieler von Real Madrid steht laut Matteo Moretto bei Ajax Amsterdam auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie konkret die Personalie bereits verhandelt wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings kommt Ceballos bei den Königlichen nur sporadisch zum Einsatz. Der Vertrag des 29-Jährigen ist noch bis 2027 gültig.