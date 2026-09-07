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Bundesliga

Neuzugang-Fluch: Auch Kühn fehlt Gladbach wochenlang

Bei Borussia Mönchengladbach sorgen nicht nur die Ergebnisse für schlechte Stimmung. Der nächste Neuzugang ist verletzt.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Eugen Polanski und Nicolas Kühn @Maxppp

Borussia Mönchengladbach holte in diesem Sommer den ein oder anderen vielversprechenden Neuzugang an Bord. Das Problem: Sie verletzten sich der Reihe nach.

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Yukhym Konoplya (26) erlitt schnell einen Innenbandriss im Knie, Ersatzmann Daiki Hashioka (27) hat Nackenprobleme und Sechser Enzo Leopold (26) riss sich das Kreuzband.

Neuestes Opfer des Gladbach-Fluchs ist Nicolas Kühn. Der 26-jährige Flügelspieler kam erst am Deadline Day per Leihe von Como 1907 zur Borussia, debütierte am Wochenende gegen die SV Elversberg (3:4) in der Bundesliga – und fällt jetzt aus.

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Laut der ‚Bild‘ hat sich Kühn beim Auslaufen einen Muskelbündelriss zugezogen. Dieser bedeutet fünf bis sechs Wochen Pause.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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