Ungemütliche Maßnahme bei Werder

Die Spieler des SV Werder Bremen müssen vorerst mit einem freien Tag weniger auskommen. Die ‚Bild‘ zitiert den neuen Trainer Daniel Thioune: „Im Trainingsplan waren zwei freie Tage, den einen habe ich gestrichen. Wir werden schon am Dienstag wieder arbeiten. Wir müssen sehen, dass wir uns aneinander gewöhnen.“

Thioune verlor seine ersten beiden Spiele als Werder-Coach, gestern mit 0:3 gegen den FC Bayern. Insgesamt sind die Bremer seit zwölf Spielen sieglos und auf Relegationsplatz 16 in der Bundesliga abgerutscht.