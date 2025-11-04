„Spannend“: Sané offen für Schalke-Rückkehr

Insgesamt acht Jahre verbrachte Leroy Sané beim FC Schalke 04, schaffte dort den Durchbruch in der Bundesliga und wechselte schließlich 2016 für 52 Millionen Euro in die Premier League zu Manchester City.

Mittlerweile spielt der 29-Jährige nach fünf Jahren beim FC Bayern seit dem vergangenen Sommer bei Galatasaray in der Türkei. Wie es im Anschluss weitergeht, ist noch offen. Auch eine Schalke-Rückkehr ist möglich, wie der 70-fache deutsche Nationalspieler gegenüber dem ‚kicker‘ verrät: „Ich denke, vielleicht am Ende für Schalke auflaufen wäre irgendwie spannend. Es war schon extrem geil hier immer. Es war immer eine super Stimmung, immer ein tolles Gefühl. Deswegen bin ich da sehr offen. Es wäre eine tolle Story.“

Aufstieg wohl Voraussetzung

Für Schalke wäre ein Sané-Transfer – zu welchem Zeitpunkt auch immer – sicherlich ein großer Coup. „Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich werde ja erst 30“, so Sané, der bei Cimbom bis 2028 unterschrieben hat.

Für die Knappen absolvierte Sané in der Vergangenheit 57 Pflichtspiele, in denen ihm 13 Treffer gelangen. Voraussetzung für einen Transfer dürfte sicherlich der vorherige Bundesliga-Aufstieg der Schalker sein. Nicht ausgeschlossen, dass Sané dann im Spätherbst seiner Karriere an alte Wirkungsstätte zurückkehrt.