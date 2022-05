Poker um Mané: Probleme bei der Ablöse

Zwischen Sadio Mané und dem FC Bayern ist eine Einigung in greifbarer Nähe. Der Senegalese soll an der Säbener Straße einen Dreijahresvertrag erhalten. Das Problem: Bis 2023 ist der Angreifer noch an den FC Liverpool gebunden. Die Bayern müssen sich mit den Reds also noch auf eine Ablöse einigen. Die Vorstellungen beider Klubs liegen offenbar noch recht weit auseinander.

Laut ‚Bild‘ wären die Bayern bereit, 30 Millionen Euro als Sockelablöse zu überweisen. Zehn weitere Millionen könnten also erfolgsabhängige Boni hinzukommen. Liverpool will aber wohl deutlich mehr, von einer Forderung in Höhe von 50 Millionen Euro ist immer wieder die Rede.

Ähnliche Informationen hat auch die ‚Daily Mail‘. Dem britischen Blatt zufolge werden 40 Millionen Euro nicht reichen, um den englischen Vizemeister zu überzeugen.

