Ex-Bayern-Profi Shabani stand vor Ajax-Wechsel

Der bis vor einem Jahr beim FC Bayern München aktive Mittelfeldspieler Meritan Shabani wäre Anfang 2019 beinahe bei Ajax Amsterdam gelandet. Wie der 21-Jährige, der mittlerweile bei den Wolverhampton Wanderers spielt, in einem Interview mit ‚transfermarkt.de‘ mitteilt, sei für ihn beim niederländischen Rekordmeister eine große Rolle vorgesehen gewesen: „Was ich damals mitbekommen habe, ist, dass Ajax mich als de Jongs Nachfolger (Frenkie de Jong; Anm. d. Red.) haben wollte. Und sie wollten mich unbedingt haben.“ Am Ende sei der potenzielle Leihdeal jedoch am Veto der Bayern gescheitert: „Ich hätte mich gerne ausleihen lassen. Aber Bayern wollte das lieber nicht machen. Wieso, weshalb, warum – das weiß ich nicht.“

Stattdessen wechselte der gebürtige Münchner im darauffolgenden Sommer nach Wolverhampton. Bei den Wolves kam Shabani seitdem zumeist in der U23-Mannschaft zum Einsatz. Sein Debüt im Profiteam gab er im September 2019 im EFL Cup gegen den FC Reading. Kurz darauf zog er sich einen Kreuzbandriss zu, der ihn lange außer Gefecht setzte.