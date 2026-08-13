Sieb verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern und Armindo Sieb gehen dauerhaft getrennte Wege. Der 23-jährige Offensivspieler verlässt München und schließt sich dem FCB-Partnerverein Los Angeles FC an. Beim MLS-Klub unterschreibt Sieb bis 2029, per Option kann der Vertrag bis 2030 verlängert werden.

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Wechsel zu Red&Gold-Partnerclub – Armindo Sieb vom FC Bayern zu Los Angeles FC 🔄



Danke und viel Erfolg in den USA, Armindo! 🍀



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Sieb war 2020 von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt. 2022 ging es weiter zu Greuther Fürth, zwei Jahre später holten ihn die Bayern per Rückkaufklausel zurück. Durchsetzen konnte sich Sieb aber weder an der Säbener Straße noch während seiner Leihe zum FSV Mainz 05.