FCB geht gegen Díaz-Sperre vor

Der FC Bayern München hat am heutigen Sonntag gegen die Sperre von Luis Díaz (29) Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt. Das bestätigte der Klub dem Bezahlsender ‚Sky‘.

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Der Kolumbianer war im Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) in der 84. Minute wegen einer vermeintlichen Schwalbe mit der Gelb-Roten Karte bedacht worden und fehlt damit in der kommenden Partie gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) gesperrt.