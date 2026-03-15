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Bundesliga

FCB geht gegen Díaz-Sperre vor

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Luis Díaz versteht die Welt nicht mehr @Maxppp
Leverkusen 1-1 FC Bayern

Der FC Bayern München hat am heutigen Sonntag gegen die Sperre von Luis Díaz (29) Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt. Das bestätigte der Klub dem Bezahlsender ‚Sky‘.

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Der Kolumbianer war im Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) in der 84. Minute wegen einer vermeintlichen Schwalbe mit der Gelb-Roten Karte bedacht worden und fehlt damit in der kommenden Partie gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) gesperrt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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