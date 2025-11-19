Vuskovic-Poker: Tottenham ließ HSV zappeln

Die Verhandlungen über eine Leihe von Luka Vuskovic erwiesen sich offenbar als zäher als gedacht. Zwar sendeten sowohl der Spieler als auch Tottenham Hotspur von Beginn an positive Signale an den Hamburger SV, laut der ‚Sport Bild‘ verzögerten die Engländer einen Transfer aber immer wieder. Zunächst hieß es, dass der Innenverteidiger den Beginn der Vorbereitung mit den Spurs absolvieren sollte, bevor er dann sogar mit zur Asien-Tour genommen wurde. Dann wurde plötzlich auch eine Leihe innerhalb Englands in Betracht gezogen. Der Durchbruch erfolgte erst kurz vor Ende des Transferfensters.

Für die Rothosen hat sich das Warten gelohnt. Mit 72 Prozent gewonnener Zweikämpfe ist der 18-Jährige auf dem Papier der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. Bei den Hanseaten ist er trotz seines jungen Alters bereits Abwehrchef. Die Spurs stehen in regelmäßigem Austausch mit dem Kroaten und verfolgen seine Entwicklung. Doch auch Borussia Dortmund hat ein Auge auf Vuskovic geworfen. Der Rechtsfuß kann sich aber auch ein weiteres Jahr in Hamburg vorstellen, um gemeinsam mit seinem Bruder Mario, dessen Dopingsperre 2026 abläuft, zusammenzuspielen. Das letzte Wort liegt aber bei Tottenham.