Überraschung: Tresoldi verpasst WM-Teilnahme nur knapp

Nicolò Tresoldi hätte es beinahe in den DFB-Kader für die anstehende Weltmeisterschaft geschafft. Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des offiziellen Aufgebots erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Nicolò Tresoldi war ganz, ganz nah dran, in den Kader zu kommen. Er ist kein klassischer Zielspieler, aber ein klassischer Stürmer.“

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Tresoldi war im vergangenen Sommer für 7,5 Millionen Euro von Hannover 96 zum FC Brügge gewechselt und überzeugte dort mit einer 19-Tore-Saison, die auch den Bundestrainer imponierte. Dass der 21-Jährige letztendlich doch noch zu Hause bleiben muss, begründete Nagelsmann mit der immensen Konkurrenzsituation im Sturmzentrum: „Er war extrem nah dran, aber letztendlich hat er es nicht in den Kader geschafft, weil wir in diesem Fall jemand anderen hätten weglassen müssen. Das ist nicht einfach.“