Openda zum Aufsteiger? | Neymar rastet aus

Openda zum Aufsteiger?

Nach einer bärenstarken (24 Tore/sieben Vorlagen) und einer sehr ordentlichen (neun/neun) Bundesligasaison bei RB Leipzig schnappte Juventus Turin zu und sicherte sich im vergangenen Sommer Angreifer Loïs Openda zunächst per Leihe. Der Transfer stellte sich jedoch als riesiges Missverständnis heraus, der Belgier bekommt in der Serie A keinen Fuß auf die Erde und steht bei einem Treffer in 24 Einsätzen. An den vergangenen zehn Spieltagen erhielt der Rechtsfuß nur noch vier Minuten Spielzeit.

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Juve will den 26-Jährigen nun unbedingt loswerden und riskiert laut ‚TeamTalk‘ einen „beträchtlichen Verlust“. Zwischen 40 und 46 Millionen Euro muss die Alte Dame im Sommer gemäß der vereinbarten Kaufpflicht im Leihvertrag bei RB auf den Tisch legen, die aktuellen Interessenten werden bei weitem nicht so viel für Openda zahlen. Dieser muss seine Ansprüche zudem offenbar herunterschrauben. Statt eines Weltklubs kommen die Angebote eher aus einem der unteren Regalfächer der Premier League. Laut Bericht ist Leeds United „in der Pole Position“, dazu buhlen auch der AFC Bournemouth mit Ex-Coach Marco Rose und Aufsteiger Coventry City um Openda.

„Das passiert immer nur mir“

Erneute Kontroverse um Brasiliens alternden Superstar Neymar. Bei der Ligapartie seines FC Santos gegen Coritiba (0:3) sorgte ein Schiedsrichterfehler für heftige Diskussionen und Neymar für einen Tumult. In der 67. Minute ließ sich der 34-Jährige wegen einer Blessur an der rechten Wade an der Seitenlinie behandeln, als Santos-Coach Cuca einen Wechsel vornehmen wollte. Der vierte Offizielle schaute sich den ihm gereichten Info-Zettel nur flüchtig an, nahm an, dass der angeschlagene Neymar ausgewechselt werden sollte und ließ die 10 auf der Tafel aufleuchten. Von Neymar unbemerkt ging der Spielertausch dann so über die Bühne.

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Als der Santos-Kapitän nach kurzer Behandlung wieder aufs Feld kommen wollte, teilte ihm der Hauptschiedsrichter mit, dass das nicht mehr möglich sei. Der ehemalige Barcelona-Star und die Verantwortlichen von Santos waren empört und diskutierten mit den Schiedsrichtern an der Seitenlinie, auf den Tribünen kam es zum Tumult. Neymar schnappte sich den Wechselzettel, auf dem die eigentliche Auswechslung vermerkt war, und wedelte damit minutenlang vor der TV-Kamera herum, um zu zeigen, dass eigentlich die Nummer 31, Gonzalo Escobar, das Feld räumen sollte.

Doch es half nichts. In der Mixed Zone klagte Neymar gegenüber der Sportzeitung ‚Lance!‘ nach der Partie: „Der Typ, der die Nummern anzeigt, darf sich auf keinen Fall in das Spiel einmischen. Das ist noch nie passiert und sowas passiert immer nur mir. Ich bin in eine Kontroverse verwickelt, obwohl ich nur dastand und nichts tat.“ Die Offiziellen mussten nach dem Abpfiff unter Polizeischutz aus dem Stadion eskortiert werden.