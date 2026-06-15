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Serie A

Neuer Milan-Trainer steht fest

von David Hamza - Quelle: A Bola
Ruben Amorim verschränkt die Arme @Maxppp

Rúben Amorim tritt beim AC Mailand die Nachfolge des entlassenen Massimliano Allegri an. Laut ‚A Bola‘ wird der Portugiese einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben und ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro netto kassieren.

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Amorim, im Januar bei Manchester United gefeuert, setzt sich damit unter anderem gegen den Deutschen Matthias Jaissle (Al Ahli) durch. Zwischenzeitlich war auch Oliver Glasner, der seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängert, ein heißer Kandidat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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