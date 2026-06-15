Rúben Amorim tritt beim AC Mailand die Nachfolge des entlassenen Massimliano Allegri an. Laut ‚A Bola‘ wird der Portugiese einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben und ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro netto kassieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amorim, im Januar bei Manchester United gefeuert, setzt sich damit unter anderem gegen den Deutschen Matthias Jaissle (Al Ahli) durch. Zwischenzeitlich war auch Oliver Glasner, der seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängert, ein heißer Kandidat.