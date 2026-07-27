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Hertha: Leitl kämpft um Thorsteinsson-Verbleib

von Simon Martis - Quelle: kicker
An Jon Dagur Thorsteinsson wird gezerrt und gezogen @Maxppp

Stefan Leitl kämpft um den Verbleib von Jon Dagur Thorsteinsson (27). Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen von Hertha BSC dennoch zeitnah weitere Gespräche mit Ex-Leihklub Brann Bergen über die Zukunft des isländischen Nationalspielers führen.

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„Ich möchte ihn nicht abgeben“, stellt Leitl klar. Der Linksaußen besitzt bei der Hertha noch einen Vertrag bis 2027 und überzeugte während seiner Leihe nach Bergen mit drei Toren und drei Vorlagen in 18 Pflichtspielen. Neben Brann Bergen sollen auch mehrere Klubs aus der belgischen Jupiler Pro League die Situation des Isländers beobachten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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