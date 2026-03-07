Menü Suche
Kommentar 2
Gladbacher Verletzungssorgen immer größer

von Daniel del Federico
1 min.
Jens Castrop weist den Weg @Maxppp
FC Bayern 4-1 M'gladbach

Bei Borussia Mönchengladbach mussten gegen den FC Bayern München (1:4) sowohl Jens Castrop als auch Hugo Bolin verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Trainer Eugen Polanski äußerte sich nach Abpfiff skeptisch: „Angeblich ist es bei beiden nichts Schwerwiegendes, aber das habe ich schon öfter gehört. Nach den ärztlichen Untersuchungen kam dann manchmal doch heraus, dass es was Schlimmeres ist.“

Während Castrop beim Verlassen des Platzes über Schmerzen im Adduktorenbereich klagte, scheint es bei Bolin eher der hintere Oberschenkel zu sein. Die Fohlen hoffen auf eine schnelle Rückkehr, denn als nächstes stehen mit den Duellen gegen den FC St. Pauli (Freitag) und den 1. FC Köln (21.03.) zwei wegweisende Spiele im Abstiegskampf an. Sollten die beiden 22-Jährigen ausfallen, stünden Lukas Ullrich (21) und Wael Mohya (17) als Alternativen bereit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
