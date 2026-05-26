Schlechte WM-Nachricht für Davies

Alphonso Davies wird offenbar das Auftaktspiel der kanadischen Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina (12. Juni, 21 Uhr) bei der Weltmeisterschaft verpassen. Das erklärte Nationaltrainer Jesse Marsch in einer Medienrunde: „Ich glaube nicht, dass er am 12. Juni schon ganz fit sein wird, aber wir werden sehen.“ Der 25-Jährige laboriert noch an einer Oberschenkelverletzung, die er sich im Rückspiel des Champions League-Halbfinals gegen Paris St. Germain (1:1) zugezogen hatte.

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Marsch fügte an, dass der Kanada-Kapitän mit etwas Verspätung zum Trainingslager in Edmonton stoßen werde. „Wir haben mit Bayern gesprochen und waren der Meinung, dass es das Beste ist, seine anfängliche Reha-Behandlung bis zum 28. Mai fortzusetzen. Dann geben wir ihm ein paar Tage Zeit, sich zu erholen und ab dem 31. versuchen wir, ihn in eine Lage zu bringen, in der er körperlich erfolgreich und Teil unseres Teams sein kann“, so Marsch, der für Davies eine ungewöhnliche Maßnahme in Erwägung zieht: „Wir müssen einfach einen Plan für ihn aufstellen, der ihn nicht weiter gefährdet, und […] sogar darüber nachdenken, ob wir nach Bosnien, Katar und der Schweiz einige Testspiele ansetzen, damit Alphonso genau das bekommt, was er braucht.“