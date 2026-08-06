BVB: Drei Bedingungen für Sancho
Jadon Sancho hat sich noch nicht auf einen neuen Klub festgelegt. Eine Spur führt weiterhin zu Borussia Dortmund. Drei Bedingungen müssen für eine Zusammenarbeit erfüllt werden.
Neben Kostantinos Karetsas (18) möchte Borussia Dortmund noch einen zweiten neuen Offensivspieler verpflichten. „Ein bisschen Tempo, ein bisschen Eins-gegen-eins-Dribbling – das ist mit Sicherheit noch ein Element, nach dem wir uns umschauen“, skizzierte Sportdirektor Ole Book am gestrigen Mittwoch in einer Medienrunde das gesuchte Profil.
Die aktuell gehandelten Kandidaten sind Said El Mala (19/1. FC Köln), Giannis Konstantelias (23/PAOK Saloniki), Yeremay Hernández (23/Deportivo A Coruña) – und laut der ‚Bild‘ im Hintergrund weiterhin auch Jadon Sancho. In Dortmund genieße der 26-Jährige nach wie vor ein hohes Ansehen.
Doch auch die Zweifel mehren sich. Dem Boulevardblatt zufolge sind die Verantwortlichen irritiert, dass kein anderer Verein konkrete Schritte für einen Transfer einleitet. Zudem machen sich die Schwarz-Gelben um Sanchos Fitnesszustand sorgen, weil er lange nicht mehr konstant auf hohem Niveau gespielt hat.
Drei Bedingungen
Damit eine Verpflichtung überhaupt eine Option ist, müssen laut der ‚Bild‘ drei Bedingungen erfüllt sein. Der BVB muss Bedarf haben und überzeugt davon sein, dass Sancho sofort helfen kann. Zudem müssen die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen.
Dortmund möchte maximal ein Grundgehalt von fünf Millionen Euro zahlen, ein branchenübliches Handgeld soll es nicht geben. Der BVB schielt bei Sancho auf ein „Last-Minute-Schnäppchen“ – sofern am Ende des Transferfensters alle drei Voraussetzungen erfüllt sind.
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