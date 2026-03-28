220 Millionen: City hat zwei Wunschspieler

Manchester City zeigt großes Interesse an Sandro Tonali (25/Newcastle United) und Elliot Anderson (23/Nottingham Forest). Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ stehen die beiden Mittelfeldspieler weit oben auf Citys Transfer-Liste. Unterm Strich knapp 220 Millionen Euro nennt das Onlineportal als mögliche Ablöse für das Duo. Sowohl Tonali (2028) als auch Anderson (2029) sind vertraglich noch langfristig gebunden.

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Die Skyblues seien bereit, für einen Transfer der beiden Mittelfeld-Strategen auch eigene Spieler zum Tausch anzubieten. Dazu zählen neben Ersatzkeeper James Trafford (23) auch die Außenverteidiger Rico Lewis (21) und Issa Kaboré (24) sowie Innenverteidiger Juma Bah (19). Hintergrund des gesteigerten Interesses an Tonali und Anderson sind die möglichen Abgänge von Rodri (29) und Bernardo Silva (31).