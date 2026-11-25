Der VfL Wolfsburg sucht dringend nach Verstärkung für die Abwehrzentrale und hat diese offenbar in der Bundesliga ausfindig gemacht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Wölfe Tim Oermann von Bayer Leverkusen ins Visier genommen, der den Werksklub im Januar verlassen darf. Der 23-Jährige gilt als heißer Kandidat für den vakanten Posten in der Innenverteidigung neben Hauke Wahl (32). Erste Gespräche haben laut dem Fachmagazin bereits stattgefunden.

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Die Konkurrenz im Kampf um den Rechtsfuß dürfte jedoch groß sein. Zuletzt wurde Schalke 04 und Werder Bremen Interesse nachgesagt.

Ein möglicher Pluspunkt für Wolfsburg: Geschäftsführer Dieter Hecking betreute Oermann in der Saison 2024/25 als Trainer des VfL Bochum und machte ihn damals zum Stammspieler. Als weitere Alternative haben die Niedersachsen dem Vernehmen nach den Ex-Schalker Kaan Ayhan (32) im Visier, der offen für einen Abgang von Galatasaray ist.