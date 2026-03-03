Menü Suche
FC Bayern: Pavlovic-Schwur mit kleiner Hintertür?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Aleksandar Pavlovic für Bayern am Ball @Maxppp

Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic sieht seine langfristige Zukunft beim FC Bayern. „Das Schönste, was es gibt, wäre hier ein ganzes Leben lang zu spielen mit den Fans, mit der Mannschaft“, beteuert der 21-jährige Ur-Bayer im Interview mit ‚Sky‘.

Eine kleine Einschränkung nimmt Pavlovic allerdings doch vor: „Aber im Leben weiß man natürlich nie, was passiert und deswegen ist es erst mal ein Traum. Wenn alles gut läuft, so wie wir uns das vorstellen, wäre das natürlich sehr schön.“ Pavlovics Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2029 datiert. Interesse am neunfachen DFB-Nationalspieler wurde in den vergangenen Monaten Manchester City, Manchester United und FC Chelsea nachgesagt. Akute Wechselgedanken hegt der neunfache Nationalspieler aber mitnichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
